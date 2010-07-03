В Сети появилось видео испытаний ослепляющего оружия "Филин"

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Рожков

В Сети появилось видео испытаний нового российского ослепляющего оружия − станции визуально-оптических помех "Филин". Уникальные кадры опубликовал телеканал "Звезда".

По словам специалистов, комплекс "Филин" способен на расстоянии до пяти километров нейтрализовать прицелы, приборы ночного видения и системы наведения противотанковых управляемых ракет. Как пояснили эксперты, сначала на корабле зажигается мощный прожектор, который затем переходит в "помеховый режим". Он может временно ослепить противника, вывести из строя его аппаратуру и даже вызвать галлюцинации у вражеских солдат.



По данным телеканала, системой "Филин" уже оснастили несколько кораблей ВМФ России. Ослепляющий комплекс был разработан специалистами госкорпорации "Ростех".

Ранее британские СМИ сообщили о "Филине" на российском фрегате "Адмирал Горшков".