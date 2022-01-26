Более 20 кораблей вышли в Черное море в рамках учений ВМФ

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Более 20 кораблей Черноморского флота России вышли в Черное море на учения, сообщает RT.

В Минобороны рассказали, что из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск вышли корабли, боевые катера и суда в составе корабельных группировок. После этого они перешли в назначенные районы.

В учениях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.

Ранее в воинских соединениях и частях Восточного военного округа РФ началась внезапная проверка боевой готовности, организованная в рамках подготовки к стратегическим учениям "Восток-2022". В Минобороны РФ отметили, что в рамках проверки подразделения ВВО отработают выполнение задач по организации обеспечения, а также выполнят упражнения с проведением тактических маневров и боевых стрельб.