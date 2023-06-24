Меры безопасности в детских центрах и лагерях на юге РФ усилены – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкирн Денис

Меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, расположенных на юге России, усилены, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Отмечается, что ситуация находится на контроле властей. В регионах, где введены антитеррористические меры, перенесли выпускные вечера. В остальных субъектах РФ праздник проходит в штатном режиме.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.