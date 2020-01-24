Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кабмин установил надбавку в размере оклада полицейским в Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Надбавка определена в размере до 100% соответствующего месячного оклада. При этом порядок выплаты таких надбавок будет определяться МВД для полицейских и директором Федеральной службы войск национальной гвардии для сотрудников Росгвардии.

"Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка", – говорится в сообщении.

23 января Сергей Собянин наградил столичных полицейских в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по городу. Мэр города назвал позитивными итоги работы московской полиции в 2019 году. В минувшем году сотрудниками столичной полиции было раскрыто более 40 тысяч преступлений.

В этот же день Собянин передал столичному Управлению ГИБДД 35 новых автомобилей для нужд дорожно-патрульной службы. Автопарк столичного управления ГИБДД пополнили пять легковых автомобилей BMW 530d M-sport и 30 передвижных специальных комплексов на базе пикапа Volkswagen Amarok.

