Юрист оценил идею создания горячей линии для защиты пенсионеров от мошенников

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Горячая линия для защиты пенсионеров от мошенников может стать лишь дополнительным инструментом противодействия злоумышленникам. Такое мнение в беседе с RT высказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя инициативу депутата Виталия Милонова.

"Сегодня мошенники постоянно совершенствуют формы обмана, и государственная горячая линия также станет инструментом в их руках – они будут звонить потенциальным жертвам якобы от операторов этой линии, сообщать о факте мошенничества и предлагать перевести все средства на "безопасный" счет и взять зеркальный кредит", – считает эксперт.

Соловьев также напомнил, что некоторые банки уже разработали функцию, при которой жертвы могут сообщить о мошенниках, а МВД регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на защиту граждан от злоумышленников.

Для уменьшения случаев мошенничества эксперт предложил принудительно информировать население, ввести блокировку подозрительных звонков, создать многошаговую процедуру подтверждения при снятии крупных сумм со счетов, а также ужесточить уголовную ответственность для злоумышленников.

Милонов ранее инициировал создание в России горячей линии, на которую пенсионеры могли бы сообщать о мошенниках. Он также предложил давать пожилым людям консультации в этом вопросе. Подобная мера, по его мнению, позволила бы защитить население от злоумышленников.

