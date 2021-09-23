Российские военные начали следить за действиями кораблей Италии и Испании в Черном море

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Российские военные начали следить за действиями кораблей Италии и Испании, зашедших в акваторию Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля "Райо" ВМС Испании и тральщика – искателя мин "Виареджио" ВМС Италии, зашедших в 18:30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря", – говорится в сообщении.

Ранее в министерстве обороны России опровергли заявления эстонской стороны о нарушении воздушного пространства российским А-50. Самолет двигался по ранее запланированному маршруту с включенным транспондером и находился в постоянной связи с диспетчерами Эстонии.

