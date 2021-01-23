СК РФ и ВС одобрили законопроект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

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Следственный комитет РФ и Верховный суд РФ поддержали законопроект, который предлагает ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в виде лишения свободы до пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий проект законодательного акта представил депутат Госдумы Евгений Марченко. Он предложил усилить ответственность за неправомерные призывы к несовершеннолетним с административной до уголовной. За призывы к массовым беспорядкам наказание может составить до десяти лет лишения свободы.

"Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается", – указано в отзыве Следственного комитета РФ.

В Верховном суде также уточнили, что поддерживают проект, однако выявили одно замечание юридико-технического характера.

На данный момент, по словам Марченко, законопроект рассматривают в правительстве России.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после призывов к несовершеннолетним выйти на несанкционированную акцию 23 января. Специалисты ведомства также проводят следственные действия для установления лиц, разместивших соответствующие публикации в социальных сетях.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение несогласованной акции 23 января. Он заявил, что в городе удалось добиться снижения заболеваемости по коронавирусу за счет ограничений массовых мероприятий, а также назвал циничными попытки привлечь к акциям детей.

