Автоэксперт рассказал, что делать при угрозе лобового столкновения

09:41
Фото: depositphotos/Voyagerix
Если во время движения по дороге возникла угроза лобового столкновения, нельзя поворачивать в сторону, поскольку другой автомобиль может сделать то же самое, правильнее будет попытаться затормозить без смены траектории. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на автоэксперта Владимира Бахарева.
"Первое, что делаем: не меняя направления, снижаем скорость движения настолько, насколько это возможно. Обязательно – по прямой. Потому что нам нужно увидеть, в какую сторону будет уходить встречная машина", – объяснил он.
Так, например, можно включить правый указатель поворота, посмотреть в какую сторону пойдет встречный автомобиль, после чего выбрать траекторию для разъезда. При этом он настоятельно не рекомендовал в такие моменты съезжать на обочину, так как там снижается эффективность торможения и автомобиль может занести.
Если же избежать столкновения не удалось, то после аварии необходимо оценить собственное состояние и автомобиля: в случае отсутствия видимого возгорания или течи жидкостей следует оставаться в салоне до приезда спасателей. Также важно сразу вызвать скорую помощь. Если человек осознает, что может двигаться, то нужно уйти с дороги и оценить состояние встречного автомобиля и его водителя – помогать стоит только в том случае, когда есть осознание, что это не сделает хуже.
Ранее автоэксперт Михаил Горбачев объяснил, как действовать в случае отказа тормозов во время поездки. По его словам, в таких случаях следует применять касательный способ торможения: можно притереться к отбойникам на дороге или же к автобусу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: