Автоэксперт рассказал, что делать при угрозе лобового столкновения

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Если во время движения по дороге возникла угроза лобового столкновения, нельзя поворачивать в сторону, поскольку другой автомобиль может сделать то же самое, правильнее будет попытаться затормозить без смены траектории. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на автоэксперта Владимира Бахарева.

"Первое, что делаем: не меняя направления, снижаем скорость движения настолько, насколько это возможно. Обязательно – по прямой. Потому что нам нужно увидеть, в какую сторону будет уходить встречная машина", – объяснил он.

Так, например, можно включить правый указатель поворота, посмотреть в какую сторону пойдет встречный автомобиль, после чего выбрать траекторию для разъезда. При этом он настоятельно не рекомендовал в такие моменты съезжать на обочину, так как там снижается эффективность торможения и автомобиль может занести.

Если же избежать столкновения не удалось, то после аварии необходимо оценить собственное состояние и автомобиля: в случае отсутствия видимого возгорания или течи жидкостей следует оставаться в салоне до приезда спасателей. Также важно сразу вызвать скорую помощь. Если человек осознает, что может двигаться, то нужно уйти с дороги и оценить состояние встречного автомобиля и его водителя – помогать стоит только в том случае, когда есть осознание, что это не сделает хуже.

Ранее автоэксперт Михаил Горбачев объяснил, как действовать в случае отказа тормозов во время поездки. По его словам, в таких случаях следует применять касательный способ торможения: можно притереться к отбойникам на дороге или же к автобусу.