В Подмосковье 1 октября проведут проверку системы оповещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московской области 1 октября состоится проверка системы экстренного оповещения населения с использованием сирен. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на руководителя Главного управления гражданской защиты Подмосковья в ранге министра Сергея Самолевского.

В этот же день по каналам телерадиовещания прозвучат специальные объявления. Старт проверки запланирован на 10:43 и продлится ровно одну минуту. Жителей области просят сохранять спокойствие.

Планируется практический перехват вещания и временное замещение сигналов телеканалов первого мультиплекса цифрового телевидения России.

Ранее МЧС РФ создало приложение для мобильных устройств, которое сможет отправлять гражданам экстренные сообщения об угрозах. Сервис разработан для передачи данных через соцсети и мессенджеры.