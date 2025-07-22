МВД назвало фразы, по которым дети могут распознать мошенников

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Телефонные мошенники в разговоре с детьми чаще всего используют несколько конкретных фраз, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

В их числе: "Твои родители подозреваются в преступлении", "Включи камеру для проведения обыска", "Необходимо задекларировать деньги и ценности", "Ты помогаешь следствию".

Кроме того, преступники, которые пытаются обмануть ребенка, зачастую представляются работниками не только правоохранительных, но и государственных органов, а также сотрудниками образовательных организаций.

В МВД также предупредили граждан, чтобы они не выполняли требований незнакомцев по телефону. Речь идет в том числе о переходе по подозрительным ссылкам или в банковские приложения, а также об озвучивании номеров карт и кодов из сообщений.

"Если в Сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку", – отметили полицейские.

Ранее в МВД призвали проверять подозрительные сообщения даже от знакомых людей, чтобы обезопасить себя от злоумышленников. В случае получения подобного стоит связаться с человеком другим способом или узнать у него детали лично. Если в мессенджере написал незнакомец, то открывать вложенные файлы или переходить по ссылкам недопустимо.

