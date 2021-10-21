В России могут усилить контроль за экстремальными видами спорта

10:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После выявленных нарушений, приведших к гибели и травматизму людей, правительство РФ начало прорабатывать вопрос эффективного контроля и правового регулирования в сфере оказания экстремальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
"В последнее время распространение получила незаконная практика организации не согласованных с уполномоченными органами власти спортивных мероприятий по видам спорта, не включенным во всероссийский реестр видов спорта", – говорится в сообщении.
Также прокурорам было поручено проверить законность предоставления соответствующих услуг населению.
Одним из происшествий, связанных с оказанием услуг по экстремальным видам спорта, стало крушение самолета L-410 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились 23 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба. Шесть человек выжили.
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