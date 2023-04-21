Адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом – СМИ

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Адмирал Виктор Лиина, занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

Он сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца. При этом на должность командующего Балтийским флотом назначили вице-адмирала Владимира Воробьева, который ранее выполнял функции заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

Накануне сообщалось, что командующий Балтийским флотом ВМФ РФ Виктор Лиина может сменить на посту экс-командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца.

Командующий Тихоокеанским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил России адмирал Сергей Авакянц получил новую должность и возглавит штаб, курирующий работу пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания начнут работу в 12 регионах России, они будут направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Для работы в центрах привлечены 216 инструкторов, прошедших трехэтапную подготовку.

Авакянц командовал Тихоокеанским флотом с 2012 года, звание адмирала было присвоено ему указом президента в 2014 году.