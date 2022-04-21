В МВД по Москве опровергли информацию о переводе полицейских на усиленный режим работы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Главном управлении МВД по Москве опровергли информацию о том, что полицейские до 9 мая переведены на усиленный режим работы, в связи с чем им якобы выданы автоматы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ и сети интернет, о том, что сотрудники столичной полиции, согласно нормативному документу, в период с 18 апреля до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по г. Москве выданы автоматы, не соответствует действительности", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что правоохранители продолжают нести службу в обычном режиме по распорядку дня в зависимости от подразделений и служб, в том числе по охране общественного порядка и безопасности москвичей, со специальными средствами, согласно закону.

Ранее в МВД заявили о снижении количества экстремистских преступлений в РФ. Отмечалось, что в стране появились новые статьи административного и уголовного кодекса по предоставлению недостоверных сведений о деятельности вооруженных сил, а по этим статьям уголовных дел буквально единицы, и они все стоят на контроле.