21 марта, 18:34Безопасность
В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Трехтонные фугасные авиабомбы ФАБ-3000 начали массово выпускать в России с февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, выпуск ФАБ-500 был также увеличен в несколько раз, как и возросшее вдвое производство авиабомб ФАБ-1500.
При этом министерство расширило номенклатуру выпускаемых снарядов. Также по сравнению с 2023 годом объем производства новейших артиллерийских и авиационных сил поражения нарастили в пять раз, уточнили в ведомстве.
По информации Минобороны РФ, достичь подобных показателей удалось с помощью расконсервации мощностей, техническому перевооружению и улучшению производственных линий выпуска боеприпасов благодаря современному оборудованию.
Ранее стало известно, что ВС РФ эффективно уничтожают позиции ВСУ при помощи тяжелых снарядов ФАБ-500. Журналист Юлиан Репке отметил, что после удара такого снаряда на земле остается кратер несколько метров глубиной, поэтому от украинских позиций зачастую ничего не остается.
Он назвал снаряды ФАБ-500 большим преимуществом российской армии, а также отметил, что залогом успеха ВС РФ стало господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения.
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