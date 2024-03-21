В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Трехтонные фугасные авиабомбы ФАБ-3000 начали массово выпускать в России с февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, выпуск ФАБ-500 был также увеличен в несколько раз, как и возросшее вдвое производство авиабомб ФАБ-1500.

При этом министерство расширило номенклатуру выпускаемых снарядов. Также по сравнению с 2023 годом объем производства новейших артиллерийских и авиационных сил поражения нарастили в пять раз, уточнили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, достичь подобных показателей удалось с помощью расконсервации мощностей, техническому перевооружению и улучшению производственных линий выпуска боеприпасов благодаря современному оборудованию.

Ранее стало известно, что ВС РФ эффективно уничтожают позиции ВСУ при помощи тяжелых снарядов ФАБ-500. Журналист Юлиан Репке отметил, что после удара такого снаряда на земле остается кратер несколько метров глубиной, поэтому от украинских позиций зачастую ничего не остается.

Он назвал снаряды ФАБ-500 большим преимуществом российской армии, а также отметил, что залогом успеха ВС РФ стало господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения.



ВСУ может получить турецкий дрон с крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами