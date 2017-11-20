Охранника стрелкового клуба отстранили за драку с журналисткой РЕН ТВ

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Охранника ЧОП, который стоял на посту в Московском городском спортивно-стрелковом клубе, отстранили от несения службы до окончания проверки по факту конфликта с тележурналисткой. Об этом порталу Москва 24 рассказал руководитель пресс-службы ДОСААФ России Игорь Филимонов. Ведомство примет необходимые меры, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись.

"На данный момент в оборонном обществе началось внутреннее расследование происшествия. Если вина охранника будет доказана, то будут приняты соответствующие меры. На данный момент руководство ЧОП уже отстранило охранника от работы и также проводит свое собственное расследование", – рассказал Филимонов.

По его словам, охранник ЧОП действовал в соответствии с инструкцией о пропускном режиме и инструкцией по действиям в чрезвычайных ситуациях, поскольку выполнял задачу охраны объекта повышенной опасности, на территории которого хранятся оружие и боеприпасы.

Тем не менее, в оборонном обществе считают произошедшее неприемлемым и приносят извинения корреспонденту Марии Семеняченко, а также телеканалу РЕН ТВ.

"Охранник, как сообщалось в средствах массовой информации, применил к Марии физическую силу. Если это действительно так, то подобные действия в отношении представителей СМИ совершенно неприемлемы", – подчеркнул руководитель пресс-службы ДОСААФ России.



Напомним, съёмочная группа направилась в стрелковый клуб на улице Поклонной, дом № 11, строение 1 после сообщений о пожаре. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, никто не пострадал.

Однако во время съёмок между корреспондентом и одним из охранников стрелкового клуба произошёл конфликт, в результате которого журналистка обратилась в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений. В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства произошедшего.