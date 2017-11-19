Полиция проверяет информацию об избиении тележурналистки в Москве

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Правоохранительные органы инициировали проверку в связи с избиением тележурналистки. Инцидент якобы произошел во время съемок в здании московского городского стрелкового клуба на западе столицы.

В полицию поступило заявление о причинении телесных повреждений сотруднице телеканала РЕН ТВ Марии Семеняченко. По ее словам, охранник клуба ударил ее и сломал мобильный телефон, сообщает ТАСС.

В стрелковый клуб на улице Поклонной, дом № 11, строение 1 съемочная бригада приехала после инцидента с пожаром. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал.