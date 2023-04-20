В ходе проверки ТОФ отработано отражение высадки противника на Южные Курилы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) отработано отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Многоцелевые подводные лодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" во взаимодействии с силами Дальней авиации ВКС и морской авиации флота отработали различные способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана – южную часть Охотского моря – и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", – отметили в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в настоящее время проверка боеготовности ТОФ, а также части ВКС РФ и подразделений обеспечения уже завершилась. Внезапная проверка проходила под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Завершенная проверка ТОФ показала и подтвердила высокую боевую готовность органов военного управления, войск и сил флота к отражению агрессии вероятного противника с направлений океана и моря.

По данным ведомства, все привлеченные силы к внезапной проверке уже возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации.

В Минобороны напомнили, что во внезапной проверке Тихоокеанского флота участвовали более 25 тысяч военных, 89 самолетов и вертолетов, а также 167 кораблей, в том числе 12 подводных лодок.

14 апреля Тихоокеанский флот (ТОФ) был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки на Дальнем Востоке. Как объяснял глава Минобороны Сергей Шойгу, такие проверки проводятся в связи с решением президента оценить состояние и повысить готовность вооруженных сил.

В понедельник, 17 апреля, глава Минобороны отчитался Владимиру Путину о ходе проверки ТОФ. В частности, он рассказал, что были отработаны вопросы готовности к применению оружия стратегическими ракетными подводными лодками. Президент, в свою очередь, отметил, что первый этап проверки прошел на очень высоком уровне.

Позже Путин попросил Шойгу обеспечить на других флотах РФ подготовку мероприятий, аналогичных внезапной проверке Тихоокеанского флота (ТОФ). Глава государства отметил, что сегодня у России есть военные приоритеты, а именно украинское направление, однако задачи развития флота в целом никто не отменял.

