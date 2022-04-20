ФСБ выявила хищение бюджетных средств в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске

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ФСБ России пресекла противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске. Об этом сообщается на сайте службы.

По данным ведомства, сотрудники университетов оказались причастны к хищению бюджетных средств. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество").

"Руководство РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСБ разгромили запрещенную в РФ законспирированную ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Свердловской области. В службе отметили, что ячейка террористической организации состояла из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона. По заданию зарубежных эмиссаров они вербовали в свои ряды мусульман и трудовых мигрантов.

