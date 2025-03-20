Мошенники начали распространять вирус-майнер через книжные сайты

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Мошенники в России начали распространять через ряд книжных сайтов вирус-майнер для добычи криптовалют. Ссылки на эти порталы появляются в числе первых в поисковой выдаче, передает РИА Новости со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

"Злоумышленники распространяют скрытый майнер через несколько сайтов, где предлагается ознакомиться c книжными произведениями. В том числе речь идет про ресурсы, которые копируют внешний вид известной некоммерческой пиратской библиотеки", – говорится в сообщении.

Как отмечается, атаки этого майнера были заблокированы на компьютерах уже более тысячи российских пользователей.

По мнению компании, вредоносный скрипт крадет пароли, которые пользователи вводят при входе на сайт. Кроме того, скрипт подменяет ссылки, в результате чего вместо нужной литературы пользователь скачивает архив с названием, идентичным книге. Внутри находится исполняемый файл, который устанавливает на компьютер жертвы майнер SilentCryptoMiner.

"Люди обычно доверяют популярным ресурсам, этим могут пользоваться злоумышленники. Поэтому в Сети важно всегда оставаться внимательными", – сказал эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин.

Ранее мошенники от лица управляющей компании начали похищать персональные данные, предлагая перерасчет за коммунальные услуги. Как рассказали в МВД России, злоумышленники связываются с гражданами через мессенджеры, социальные сети и электронную почту. В сообщениях они предлагают потенциальным жертвам оплатить счет с выгодной скидкой.

