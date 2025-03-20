Детский психолог Ященко призвала родителей учить детей не доверять незнакомым людям в Сети

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Детский психолог, основатель психологического центра "Свет Маяка" Светлана Ященко рекомендовала учить детей критически мыслить и не доверять незнакомым людям в Сети, чтобы уберечь от воздействия мошенников. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам Ященко, в общении с детьми преступники могут вести себя как опытные психологи, поскольку хорошо знают их потребности. Она объяснила, что мошенники стараются вызывать доверие, поддерживая ребенка, а затем становятся авторитетом, и дети начинают действовать так, как их попросят.

В связи с этим психолог призвала выстраивать с детьми доверительные отношения. Ященко посоветовала меньше осуждать ребенка, чтобы он знал – у него всегда есть место, где его примут и поддержат.

Также стоит позаботиться, чтобы ребенок не пытался дополучить в социальных сетях то, чего не хватает дома. Речь идет о любви, понимании, дружеском отношении и внимании.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ усилит работу по защите детей от действий мошенников. Ведомство уже несколько раз подготавливало методические материалы по этой теме.