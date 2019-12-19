Педиатр перечислила продукты, которыми нельзя кормить младенцев

11:04
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Врач-педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем категорически нельзя кормить младенцев, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Она напомнила, что новорожденных надо кормить по определенным законам и правилам, а отступление от них может привести к тяжелым нарушениям состояния здоровья детей, которые даже могут закончиться летально.
Педиатр говорит, что детям нельзя давать сухое молоко. По ее словам, заменить им смеси для кормления – плохая идея. Она советует при отсутствии грудного молока обратиться к специалисту, чтобы подобрать оптимальный вариант смеси.
Буцкая предупредила, что "молочная сухая смесь" и "сухое молоко" не одно и то же. Она обратила внимание на то, что цельное сухое молоко включает в свой состав компоненты-оксистеролы – вещества, в основе которых лежит холестерин.
Также новорожденным нельзя давать коровье и козье молоко. По словам специалиста, это серьезнейший аллерген, в котором также содержится огромное количество белков. Самый агрессивный – бета-лактоглобулин. Врачи отметила, что у малышей его непереносимость вызвана недостаточностью ферментов и высокой проницаемостью стенок кишечника. Вводить такое молоко в рацион ребенка можно в возрасте около года.
Еще один запрещенный продукт – кефир. Он обладает "агрессивной" кислотностью и может привести к нарушению кислотно-щелочного баланса в организме ребенка, создать дополнительную нагрузку на почки, а также вызвать анемию и пищевую непереносимость. В рацион этот продукт можно потихоньку вводить не раньше 8 месяцев. Йогурты, которые также нельзя давать детям, действуют по схожему принципу.
Нельзя малышей кормить и манной кашей. Раньше, если ребенок изначально был на грудном молоке и оно по каким-то причинам заканчивалось, ребенка могли накормить и жидкой кашей. Педиатр отмечает, что такой вариант допустим, но когда ребенок постарше. "В полгода это не так страшно, как в первые месяцы рождения", – подчеркнула она.
В период новорожденности каши детям давать нельзя, а когда ребенку исполнится 6 месяцев, можно давать безглютеновые каши – рисовую, кукурузную и гречневую.
Ранее стало известно, какими именами для новорожденных в Москве выделился ноябрь. В прошлом месяце на свет появились девочки с именами Джульетта и Весна.
В октябре и ноябре детей называли старинными и необычными именами. В ноябре на свет появились по одному Лукиану, Лучезару, Климентию, Игнатию, Феодору и Яромиру. В октябре 29 девочек получили имя Стефания, а 22 малышек назвали Оливиями.
Однако наиболее распространенным именем среди мальчиков является Михаил. Так назвали свыше 470 деток. 450 девочек получили имя Анна. В списке популярных имен также значатся Александр, Максим, Мария и София.
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