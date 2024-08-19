Гладков: школьные автобусы в приграничье Белгородской области оснастят защитой от дронов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области оснастят средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от беспилотников. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил в своем телеграм-канале.

Он указал, что этот вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли движение такого транспорта в некоторых местах. Есть много сел, где движение большегрузов и автобусов просто недопустимо, подчеркнул Гладков.

Губернатор отметил, что оснащение школьных автобусов будет обсуждаться с Минобороны РФ, пограничной службой и Росгвардией. Приниматься будут только взвешенные решения без риска для жизни детей, добавил он.

Ранее четыре человека пострадали при атаке украинских дронов на Шебекино в Белгородской области. По словам Гладкова, среди пострадавших оказались два фельдшера скорой помощи. У женщины зафиксирован закрытый перелом ноги и плечевой кости, а у мужчины – минно-взрывная травма, контузия и осколочные ранения спины. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, еще двоих раненых отвезли в областную клиническую больницу.

До этого СМИ писали, что провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область повлекла за собой гибель многих украинских боевиков. По словам украинских военнослужащих, регион РФ был готов к угрозам нападения, так как был укреплен противотанковыми заграждениями и заминирован. Также украинская армия сразу же попала под обстрел артиллерии, дронов и авиации.