Врио командующего Черноморским флотом назначен начальник Военно-морской академии Соколов

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Начальник Военно-морской академии Виктор Соколов стал временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом, сообщает ТАСС.

"Я назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом", – заявил он во время сбора с молодыми офицерами.

Уточняется, что приказ министра обороны Сергея Шойгу о назначении Соколова на данную должность датирован 10 августа.

В рамках сбора врио командующего Черноморским флотом сообщил о планомерном наращивании боевого потенциала флота.

"В соответствии с планом деятельности в этом году запланирована поставка <...> 12 кораблей и судов, 21 единицы специальной техники – это и авиационная, и сухопутная техника", – подчеркнул Соколов.

Он добавил, что Черноморский флот успешно выполняет все задачи, поставленные в рамках специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что нового командующего представили членам военного совета Черноморского флота в Севастополе. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов.

Уточнялось, что торжественное мероприятие по случаю назначения не планируется, в том числе, вероятно, из-за желтого уровня террористической опасности в Севастополе.

