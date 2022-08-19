Врио командующего Черноморским флотом назначен начальник Военно-морской академии Соколов

11:24 (обновлено 19.08.2022 12:49)
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Начальник Военно-морской академии Виктор Соколов стал временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом, сообщает ТАСС.
"Я назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом", – заявил он во время сбора с молодыми офицерами.
Уточняется, что приказ министра обороны Сергея Шойгу о назначении Соколова на данную должность датирован 10 августа.
В рамках сбора врио командующего Черноморским флотом сообщил о планомерном наращивании боевого потенциала флота.
"В соответствии с планом деятельности в этом году запланирована поставка <...> 12 кораблей и судов, 21 единицы специальной техники – это и авиационная, и сухопутная техника", – подчеркнул Соколов.
Он добавил, что Черноморский флот успешно выполняет все задачи, поставленные в рамках специальной военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что нового командующего представили членам военного совета Черноморского флота в Севастополе. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов.
Уточнялось, что торжественное мероприятие по случаю назначения не планируется, в том числе, вероятно, из-за желтого уровня террористической опасности в Севастополе.
Эксперт рассказал о вооружении и задачах Черноморского флота РФ
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