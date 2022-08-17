Новый командующий Черноморским флотом представлен в Севастополе – СМИ

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Нового командующего представили членам военного совета Черноморского флота в Севастополе. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов, сообщает РИА Новости Крым.

"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление", – рассказал собеседник информагентства.

По информации источника, торжественное мероприятие по случаю назначения не планируется, в том числе, вероятно, из-за желтого уровня террористической опасности в Севастополе.

Официального объявления со стороны Черноморского флота пока не последовало. Один из источников РИА Новости отметил, что публично сообщать о назначениях в период специальной военной операции никто не обязан.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности на территории республики до 24 августа. Руководитель региона подчеркнул, что реализованная мера является профилактической.