Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии

16:57
Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульные самолеты ВМФ США и ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Как уточняется, патрульные самолеты, приближающиеся к границе РФ, были замечены российскими радарами. Для их опознания в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря", – говорится в сообщении.
В Национальном центре управления обороной добавили, что патрульные самолеты не нарушили российскую границу.
16 апреля российский истребитель МиГ-31 перехватил приближавшийся к границам РФ стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США. Инцидент произошел в акватории Тихого океана. Воздушную цель зафиксировали российские радары.
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