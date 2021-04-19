В Кремле прокомментировали призывы к участию в несогласованных акциях

14:12
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы к участию в незаконных акциях звучат из-за рубежа.
Он отметил, что не знает, поступали ли властям регионов заявки на проведение протестных мероприятий, однако в отношении участников несогласованных акций правоохранители примут меры, прописанные в законе.
"Очень важно здесь напомнить, наверное, что опять такие провокационные призывы, они звучат даже не с территории Российской Федерации, а от неких граждан, которые проживают за границей. Вот, наверное, есть смысл об этом все время помнить", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее в МВД предостерегли граждан от участия в незаконных акциях. В ведомстве подчеркнули, что также стоит избегать мест, заявленных для их проведения.
Несогласованные протесты уже проходили в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве.
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