Патрушев рассказал о результатах спецопераций под эгидой ОДКБ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Силовики задержали около ста террористов и ликвидировали 39 каналов нелегальной миграции в результате спецопераций, проведенных под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

По его словам, в 2019 году по подозрению в причастности к различным террористическим организациям было проверено 250 тысяч человек, из которых около ста было задержано. При этом еще 60 человек объявили в международный розыск.

Патрушев добавил, что ключевой задачей профилактических операций является предотвращение проникновения под видом беженцев на территорию Афганистана иностранных террористов из районов боевых действий.

Ранее сообщалось, что с начала года в России было предотвращено 17 терактов. В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух участников запрещенной в РФ организации "Исламское государство".

На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле минувшего года террористической ячейки в Ростове-на-Дону. При задержании силовики обнаружили у подозреваемых взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

