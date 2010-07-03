Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:27

ФСБ сможет отменять любой международный рейс из-за "угрозы безопасности"

транспорт безопасность

10:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минтранс предложил предоставить ФСБ право отменять вылет любых международных рейсов в случае угрозы безопасности России, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и проект постановления правительства.

По новым правилам, Росавиация также сможет запрещать полеты при получении информации о такой угрозе. При этом определение угрозы безопасности не приводится.

Согласно инициативе, авиаперевозчики должны будут не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию информацию о количестве и национальности членов экипажа и пассажиров. Также они должны сообщать наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства РФ и иностранных государств.

Если данные не будут предоставлены, при повторном нарушении правил Росавиация должна будет приостановить разрешение авиакомпании на международные полеты на месяц и не менее чем на год в случае трех нарушений.

Сейчас проект постановления правительства проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году. Отмечается, что фактическим инициатором разработки новых правил стала ФСБ, которая добивалась ужесточения правил три года.

По данным источников издания, в штате Росавиации не предусмотрены сотрудники для анализа подаваемой информации, поэтому регулятор будет транзитом пересылать ее спецслужбам.

В авиакомпании Smartavia при этом рассказали, что перевозчики уже предоставляют всю перечисленную информацию в соответствующие органы перед началом полетов или по их завершению. Согласно новым правилам, данные будут поступать в один госорган.

Ранее Патрушев сообщил, что в России за последние пять лет активность террористов снизилась более чем в 20 раз. По мнению Патрушева, снижение террористической угрозы связано с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов. Благодаря этому за указанный срок было предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов.

Читайте также

транспорт безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика