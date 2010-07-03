ФСБ сможет отменять любой международный рейс из-за "угрозы безопасности"

10:27
10:27
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Минтранс предложил предоставить ФСБ право отменять вылет любых международных рейсов в случае угрозы безопасности России, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и проект постановления правительства.
По новым правилам, Росавиация также сможет запрещать полеты при получении информации о такой угрозе. При этом определение угрозы безопасности не приводится.
Согласно инициативе, авиаперевозчики должны будут не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию информацию о количестве и национальности членов экипажа и пассажиров. Также они должны сообщать наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства РФ и иностранных государств.
Если данные не будут предоставлены, при повторном нарушении правил Росавиация должна будет приостановить разрешение авиакомпании на международные полеты на месяц и не менее чем на год в случае трех нарушений.
Сейчас проект постановления правительства проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году. Отмечается, что фактическим инициатором разработки новых правил стала ФСБ, которая добивалась ужесточения правил три года.
По данным источников издания, в штате Росавиации не предусмотрены сотрудники для анализа подаваемой информации, поэтому регулятор будет транзитом пересылать ее спецслужбам.
В авиакомпании Smartavia при этом рассказали, что перевозчики уже предоставляют всю перечисленную информацию в соответствующие органы перед началом полетов или по их завершению. Согласно новым правилам, данные будут поступать в один госорган.
Ранее Патрушев сообщил, что в России за последние пять лет активность террористов снизилась более чем в 20 раз. По мнению Патрушева, снижение террористической угрозы связано с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов. Благодаря этому за указанный срок было предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов.
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