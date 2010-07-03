Стратегию нацбезопасности РФ планируют скорректировать

Стратегию российской нацбезопасности скорректируют в 2020 году, ее планируют увязать с готовящейся Стратегией социально-экономического развития страны.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Совбеза, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования. Заседание проводил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
"Актуальность данной задачи обозначена в том числе в связи с предстоящей в 2020 году корректировкой Стратегии нацбезопасности и необходимостью завершения разработки Стратегии социально-экономического развития России", – сообщили в пресс-службе.
Ранее Патрушев сообщил, что в России за последние пять лет активность террористов снизилась более чем в 20 раз. По мнению Патрушева, снижение террористической угрозы связано с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов. Благодаря этому за указанный срок было предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов.
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