Террористическая активность в России снизилась более чем в 20 раз

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Активность террористов в России за последние пять лет снизилась более чем в 20 раз. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

"За пять лет террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз. В 2018 году в стране совершено 9 преступлений террористической направленности и один теракт", – сказал он в интервью "Российской газете".

По мнению Патрушева, снижение террористической угрозы связано с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов. Благодаря этому за указанный срок было предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов.

Секретарь СБ РФ также отметил, что тенденция снижения террористической активности наблюдается и в других странах. Это особенно заметно на Ближнем Востоке и в Южной Азии. А вот в странах Европы из-за наплыва беженцев террористическая активность за последние годы стала выше.

Ранее сообщалось, что в 2018 году российские спецслужбы предотвратили планы 37 террористических ячеек совершить теракты на Северном Кавказе. Целью террористов были Дагестан, Ингушетия, Чечня и Ставрополье. Также за прошедший год в стране нейтрализовали 65 боевиков, в числе которых десять главарей банд.

По мнению директора ФСБ Александра Бортникова, "обстановка в РФ в сфере противодействия терроризму остается сложной, но контролируемой правоохранительными органами". Он также отметил, что число терактов в этом году сократилось благодаря скоординированной работе всех ведомств. Глава ФСБ упомянул и о том, что автоматизированные системы мониторинга средств массовых коммуникаций в 2018 году помогли выявить более 47 тысяч интернет-ресурсов с материалами, связанными с деятельностью международных террористических организаций.