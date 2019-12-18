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Москва 24

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Безопасность

09:11

Назван самый криминальный день года

безопасность общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Максимум убийств в России приходится на 1 января. Об этом рассказал доктор медицинских наук и руководитель отдела Московского НИИ психиатрии имени Сербского Александр Немцов, сообщает газета "Известия".

Эксперт отметил, что число преступлений в этот день увеличивается почти в три раза по сравнению с буднями. "Я много лет занимаюсь подобными исследованиями и не раз сталкивался с фактами, подтверждающими повышение смертности сограждан в определенное время года", – сказал он.

Наибольшее число алкогольных психозов в столице и некоторых других городах страны фиксируется в первые две недели января. Кроме того, увеличивается общее количество смертей, подчеркнул Немцов.

Он добавил, что в будни по стране совершается в среднем 67 убийств, а 1 января погибают более 150 человек. Число убийств увеличивается также 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. При этом суммарный рост преступлений в эти дни не превышает показатели первого дня года.

Ранее сообщалось, что россияне планируют потратить на алкоголь для новогоднего стола в среднем около 3,7 тысячи рублей. Траты на спиртное составляют 35% от общей стоимости новогодней продуктовой корзины. Аналитики отмечают, что граждане готовы потратить на праздничный стол 10 тысяч рублей.

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