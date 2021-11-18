Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Пуск осуществлялся по мишени, расположенной в акватории Белого моря. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация.

"По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин сообщил, что испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" подходят к завершению, ее поставки в Военно-морской флот (ВМФ) РФ начнутся в 2022 году.

