Новые российские фрегаты будут способны нести почти 50 крылатых ракет

В России начали разрабатывать документацию на модернизированные фрегаты проекта 22350М, способные нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли", – сказал собеседник агентства.
Как уточняется, водоизмещение фрегатов модернизированного проекта "планируется увеличить до семи тысяч тонн, а максимальный боекомплект крылатых ракет "Калибр" на их борту – до 48 единиц".
По словам собеседника агентства, у новых фрегатов будет единая универсальная автоматизированная система управления огнем.
Ранее сообщалось, что дальность полета ракеты "Калибр" планируют увеличить вдвое – до 4,5 тысячи километров. Новыми крылатыми ракетами оснастят крупные надводные корабли. По данным СМИ, работы по созданию "Калибра-М" включены в госпрограмму вооружения до 2027 года.
Кроме того, в состав Черноморского флота планируют включить два новых малых ракетных корабля (МРК) проекта "Буян-М": "Грайворон" и "Ингушетия". Помимо артиллерийского вооружения, оба малых ракетных корабля несут на борту крылатые ракеты "Калибр" и сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".
Новые МРК пополнят 41-ю Севастопольскую ордена Нахимова бригаду ракетных катеров.
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