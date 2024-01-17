Портал Global Firepower включил армию России в тройку сильнейших в мире

Фото: 123RF/bumbledee

Россия заняла второю строчку в списке сильнейших армий мира после Соединенных Штатов. Ежегодный рейтинг Global Firepower Index 2024 опубликован на сайте.

Отмечается, что для составления рейтинга используется индекс PwrIndx, оценивающий число воинских частей, финансовое положение, логистические возможности и географию государства.

Как указано в публикации, первое место заняли Штаты с индексом боевой мощи 0,0699, второе – РФ с рейтингом 0,0702. На третьем месте оказалась китайская армия – ее рейтинг составил 0,0706. В пятерку сильнейших также вошли армии Индии (0,1023) и Южной Кореи (0,1416), говорится в материале.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире. С его слов, у военнослужащих есть передовое вооружение, проверенное в боевых условиях, также солдаты могут адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника. Кроме того, указал Шойгу, страна производит больше высокотехнологичного оружия, чем страны НАТО, даже несмотря на санкции.