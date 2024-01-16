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Сейчас ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень тяжелая, но нельзя недооценивать российскую армию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает ТАСС.

По его словам, военнослужащие РФ атакуют. Летнее контрнаступление ВСУ не дало ожидаемых результатов, указал Столтенберг и отметил, что российская армия сейчас наращивает силы и наносит серьезные удары.

"Это серьезно, мы не должны недооценивать Россию", – подчеркнул генсек Альянса.

Ранее лидер немецкой оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт сказала, что Киев должен пойти на уступки, отказавшись от потерянных территорий, и не вступать в НАТО для возобновления мирных переговоров с Москвой. По мнению политика, Украина сейчас находится в худших позициях по части переговоров, чем два года назад.

Вагенкнехт также считает, что поставки вооружения не помогли Киеву улучшить ситуацию с переговорами, а лишь ухудшили ее.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины