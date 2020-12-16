Американский журнал назвал пуски "Булавы" превью конца цивилизации

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Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах" оценил американский журнал Popular Mechanics.

В издании испытания назвали "превью конца цивилизации". В статье говорится о том, что "Булава" может достичь большей части Соединенных Штатов к западу от Миссисипи, если ее выпустить из Охотского моря. А при пуске из Белого моря она может долететь до территории США к востоку от этой реки.

Кроме того, издание сравнивает "Булаву" с американской ракетой Trident D-5.

Ранее атомная подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет "Булава". Стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из акватории Охотского моря. Пуск произведен в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.