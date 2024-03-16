Кабмин РФ включил Международный военно-морской салон в перечень выставок 2024 г

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Кабмин РФ включил Международный военно-морской салон "Флот–2024" в перечень международных военных выставок 2024 года и исключил его из перечня 2025 года. Распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства РФ.

Мишустин поручил дополнить перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2024 году, добавив в него Международный военно-морской салон "Флот–2024".

Согласно распоряжению, салон пройдет в июне в Санкт-Петербурге.

Ранее Мишустин сообщил о росте ВВП РФ в январе на 4,6%. По словам главы кабмина, в ряде сегментов экономики темпы роста в начале 2024 года измеряются двузначными величинами. Речь идет о производстве компьютеров, электронного оборудования, мебели, изделий из кожи, текстиля и других материалов.