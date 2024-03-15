Минэкономразвития представило инвестиционную карту РФ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Минэкономразвития совместно с правительством столицы разработало инвестиционную карту России, содержащую информацию о почти 14 тысячах инвестиционных площадок. Она была запущена в начале марта. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарного заседания в рамках Дня предпринимательства на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ.

По его мнению, карта поможет усилить работу с инвестициями в регионах, для бизнеса – это возможность выбрать земельный участок под любой проект. На карту загрузили размеры, оснащение и доступные меры поддержки площадок.

Как уточняет ТАСС, платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые были разработаны в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Карту уже оценили представители Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, "Деловой России", отметили в сообщении. Ее регулярное обновление и наполнение обеспечивают агентства инвестиционного развития и региональные органы исполнительной власти.

На карте можно увидеть готовые промплощадки, помещения для малого бизнеса, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства. Она помогает искать площадки в разных регионах, сравнивать их возможности, оценивать деловое окружение будущего проекта.

Между тем в РФ откроют три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

До этого Сергей Собянин заявил, что Москва показывает высокую динамику по росту инвестиций благодаря поддержке президента РФ и правительства. При этом мэр также отметил вклад жителей столицы, которые "активно работают и не теряют оптимизма".

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