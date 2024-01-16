Два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря, сообщает Минобороны РФ.

Их сопровождали самолеты Су-35С и Су-30СМ. Полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ранее сообщалось, что дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота продолжат длительные полеты в оперативно важных районах Северного Ледовитого и Атлантического океанов в 2024 году. Это будет одной из приоритетных задач для летчиков данного типа самолетов в новом году.

Подчеркивается, что в 2023 году экипажи Ту-142 не раз выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 12 часов, среднее пройденное расстояние за полет – более 8 тысяч километров.

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет у западного побережья Аляски