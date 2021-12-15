Российский фрегат поразил подводную мишень в Японском море

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Фрегат "Маршал Шапошников" поразил подводную цель ракетой противолодочного комплекса "Ответ" в Японском море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок. В нем используются универсальные пусковые установки, из которых применяются крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

Ранее сообщалось, что на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник". По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, машина готовится к испытаниям и первому полету.

Он пояснил, что выкатка БПЛА говорит о завершении сборки изделия, оснащении его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к беспилотникам.

