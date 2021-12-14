Французский фрегат "Овернь" вошел в Черное море

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Вооруженный управляемыми ракетами фрегат Франции "Овернь" вошел в Черное море. Силы Черноморского флота следят за ним, сообщает РИА Новости.

Ранее российский истребитель Су-30 поднимался в небо для сопровождения американского разведывательного самолета Poseidon Р-8А над Черным морем. 10 декабря в нейтральной зоне над Черным морем был обнаружен объект, направлявшийся к российской границе.

Позднее американский самолет развернулся и стал удаляться от границы России, а Су-30 вернулся в пункт базирования, не допустив нарушения. Полет российского истребителя был выполнен в соответствии с международными нормами.