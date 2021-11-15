Минобороны представило проект приказа о служебной тайне

19:34
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Министерство обороны РФ опубликовало проект приказа, определяющего сведения, относящиеся к служебной тайне. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Всего в приказе перечислено 813 типов сведений, являющихся служебной тайной. В документе говорится, что они не считаются государственной тайной и в то же время не являются общедоступными.
Речь идет в том числе о сведениях, раскрывающих результаты мониторинга военно-политической обстановки в мире или касающихся разбирательств по тем или иным преступлениям и происшествиям. Также в документе указываются материалы по фактам гибели военнослужащих и о состоянии здоровья призывников.
Данный перечень должен вступить в силу 1 февраля 2022 года.
Ранее президент России подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных.
Согласно ему, гражданам грозит до 10 тысяч рублей штрафа за разглашение информации ограниченного доступа, должностным лицам – до 50 тысяч. Речь идет о коммерческой или банковской тайне, адвокатской тайне, тайне усыновления и других.
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