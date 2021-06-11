Роскомнадзор сможет блокировать сайты с данными о лицах под госзащитой

19:55
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Роскомнадзор сможет блокировать сайты, на которых содержатся сведения о лицах, находящихся под государственной защитой. Как сообщает ТАСС, соответствующую поправку одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о предоставлении госзащиты любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР.
Поправкой предлагается расширить перечень оснований для включения интернет-ресурсов в Единый реестр запрещенных сайтов за счет введения запрета на публикацию информации, содержащей сведения о лицах, находящихся под государственной защитой: в их числе могут быть сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, потерпевшие, свидетели и другие участники уголовного судопроизводства.
Ранее Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных.
Согласно ему, гражданам грозит до 10 тысяч рублей штрафа за разглашение информации ограниченного доступа, должностным лицам – до 50 тысяч. Речь идет о коммерческой или банковской тайне, адвокатской тайне, тайне усыновления и других.
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