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Безопасность

03:20

Первую систему стратегической ПРО С-550 армия России получит до 2025 года – СМИ

безопасность

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Первая система стратегической противоракетной обороны С-550 будет поставлена на вооружение российской армии до 2025 года. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

"Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой. Также отмечается, что морского варианта комплекса не предусматривается.

Ранее сообщалось, что новая зенитная ракетная система С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты. О ее создании Минобороны сообщило 9 ноября.

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