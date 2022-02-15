Шойгу проинспектировал военно-морские учения РФ в Средиземном море

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал военно-морские учения РФ в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минобороны заслушал доклад главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Тот рассказал о ходе выполнения совместно с авиацией задач по поражению кораблей условного противника. По его словам, в учениях задействовано больше 15 кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, а также 30 самолетов воздушно-космических сил России.

Уточняется, что во время своего визита Шойгу проинспектировал судоремонтный комплекс Черноморского флота в Тартусе и дал поручения по совершенствованию его инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Сирию два бомбардировщика Ту-22М3 и несколько истребители МиГ-31К для участия в военно-морских учениях в Средиземном море. Первые вооружены сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22, способными поражать цель на расстоянии 600 километров, а истребители – гиперзвуковыми авиационными комплексами "Кинжал".

