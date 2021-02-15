В ГД внесен законопроект о праве сотрудников Росгвардии оцеплять охраняемые объекты

16:53
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Госдуму внесен законопроект о праве сотрудников Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при попытке незаконного проникновения на них. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта являются депутаты Василий Пискарев и Александр Хинштейн.
В пояснительной записке отмечается, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов. Также ее сотрудники обеспечивают безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста в Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.
Авторы документа предлагают дать сотрудникам Росгвардии полномочия оцеплять акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них.
Как отмечается, за период 2018–2019 годов сотрудники ведомства пресекли 142 попытки незаконного проникновения на территории охраняемых объектов, при осуществлении которых возникала необходимость в проведении оцепления участков местности и акваторий.
Ранее сообщалось, что сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам согласно закону "О войсках национальной гвардии". Закон не обязывает бойцов предъявлять удостоверение, называть фамилию, должность и звание.
Росгвардейцы имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи. Если у них нет оснований считать того или иного человека подозреваемым, то бойцы могут просто предложить ему добровольно предъявить вещи. Также они имеют право с согласия человека просмотреть его телефон и изучить медиафайлы в телефоне.
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