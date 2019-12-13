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Безопасность

17:07

Эксперт назвал запрещенную ракету США "ухудшенным Искандером"

безопасность

Фото: скриншот видео youtube.com/VOA News

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал запуск американской ракеты, которая была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам эксперта, американские военные не могли создать принципиально новую ракету за девять месяцев. Вероятнее всего, ее сделали на базе уже имеющейся пусковой установки ракеты ATACMS. Эта ракета много лет стоит на вооружении американской армии.

"Технические характеристики, точность попадания, учитывая сжатые сроки производства, скорее всего, остались такие же, как у ATACMS. В таком случае она уступает нашему "Искандеру", у которого точность попадания измеряется максимум десятками метров, даже метрами", – подчеркнул Сивков.

Он добавил, что испытанная в США ракета является американским аналогом "Искандера" с ухудшенными характеристиками.

Ранее министерство иностранных дел России прокомментировало испытание американцами ракеты. В ведомстве напомнили, что Вашингтон отказался от российско-американского договора после 2 августа 2019 года. Судя по тому, насколько быстро США провели испытания, разработка новых ракет велась еще во время действия соглашения.

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