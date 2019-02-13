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20:45

Тактические автовездеходы багги "Чаборз-М3" представят на параде 9 мая

безопасность

20:45

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Росгвардия представит тактические автовездеходы багги "Чаборз-М3" на параде 9 мая на Красной площади. Об этом сообщили в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

"В предстоящем военном параде на Красной площади восемь автомобилей этой модели будут представлены впервые. Сейчас идет подготовка военных вездеходов к прохождению в составе механизированной колонны Росгвардии, а личный состав соединения обучается управлению автоновинкой и сдает экзамены на получение прав категории А2", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Военный автомобиль "Чаборз-М3" является новинкой в военном автопроме. Он был специально сконструирован для бойцов российских спецподразделений. Преимущество "Чаборз" заключается в легкости конструкции, высокой проходимости и многофункциональности. Он предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднодоступных районах и в условиях бездорожья.

В настоящий момент багги этой модели активно используются спецназом Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа и успешно прошли тест-драйв в арктических условиях на Земле Франца-Иосифа.

Ранее Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поручил начать разработку новых видов вооружений. Президент РФ уточнил, что в российские войска должны поступить новейшие образцы оружия, которые превосходят зарубежные аналоги, в частности ракетный комплекс "Сармат", истребитель Су-57, ЗРК С-500, танк "Армата" и подводная лодка проекта 677.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, что в 2018 году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны мира. По словам министра, за год российские военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники.

безопасность

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