Батальон российской военной полиции вернулся из Сирии в Махачкалу

12 декабря, 13:03
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Батальон военной полиции Южного военного округа вернулся в Махачкалу после выполнения задач в Сирии. Личный состав доставили в город двумя самолетами военно-транспортной авиации.
"Личный состав батальона с мая 2017 года выполнял задачи по контролю за режимом прекращения боевых действий в зонах деэскалации, обеспечению безопасности мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций и сопровождению гуманитарных конвоев", – цитирует сообщение Минобороны РФ ТАСС.
Подразделения российской военной полиции прибыли в Сирию в декабре 2016 года. Их задачей было поддержание безопасности в зонах деэскалации. Для этого были выставлены 26 наблюдательных постов и восемь контрольно-пропускных пунктов для доставки гуманитарной помощи и перемещения гражданского населения.
Владимир Путин приказал выводить российские вооруженные силы из Сирии 11 декабря. Он сообщил о разгроме основных группировок террористов в стране. Заявление глава государства сделал во время посещения военной базы в сирийском Хмеймиме.
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