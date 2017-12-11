Путин отдал приказ приступить к выводу войск из Сирии

11 декабря, 13:03
Фото: ТАСС/Александр Елистратов
Владимир Путин поручил приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации. Об этом президент заявил перед военнослужащими во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии, передает ТАСС.
По словам Путина, российские военные совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку террористов. "В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", – сказал верховный главнокомандующий.
В марте прошлого года глава государства принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов.
Помимо этого, в Сирии по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим", пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, а также действует российский Центр по примирению.
Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации завершают операцию по уничтожению последнего анклава боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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